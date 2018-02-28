Клан Ротшильдов выбрал нового босса Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/98294

Ротшильды — возможно, самая известная банковская династия в Европе — намерены поставить во главе своего конгломерата нового босса.

Накануне стало известно, что нынешний председатель Rothschild & Co. 75-летний Дэвид де Ротшильд собирается отойти от дел и назначить вместо себя своего сына, 37-летнего Александра де Ротшильда, сообщило издание Financial Times.

Александр, который является нынешним заместителем председателя компании, впервые присоединился к банку во время финансового кризиса в 2008 г., выйдя из компании прямого инвестирования Argan Capital, где он занимал пост менеджера около трех лет. До этого он недолго работал в ныне несуществующем банке Bear Sterns.

Согласно данным сайта Ротшильдов Александр был назначен в банк «в первую очередь для того, чтобы сосредоточиться на создании отдела Rothschild Merchant Banking».

Инвестиционный банк Rothschild & Co. является одним из старейших в мире, он был основан более 200 лет назад Майером Амшелем Ротшильдом, после чего пятеро его сыновей создали банковские филиалы по всей Европе.

Rothschild & Co. — финансовая холдинговая компания, предоставляющая самые разные услуги, включая инвестиционно-банковские услуги, корпоративный банкинг, управление активами и частный банкинг. Согласно последним данным полугодовой доход компании составил 852 млн евро.

Согласно данным веб-сайта Rothschild & Co. в фирме работают около 2800 сотрудников в 40 странах.

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