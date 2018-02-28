Лавров обвинил США в подготовке к применению ядерного оружия против России

США готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на Конференции по разоружению, передает ТАСС.

По словам министра, «ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе», а также практика «совместных ядерных миссий».

«В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — заявил Лавров.

По словам министра, у России нет «развернутого тактического ядерного оружия».

«Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории», — отметил глава МИДа.

Лавров добавил, что «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе» — это «не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция».