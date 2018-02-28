Мафиози в Словакии: СМИ рассказали о расследовании погибшего журналиста

Убитый в конце минувшей недели в Словакии журналист Ян Куциак в последнее время расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в республике, в частности, отношения с ними нынешнего главного советника премьера Роберта Фицо Марии Трошковой, сообщила во вторник на своем сайте братиславская газета Sme.В минувший понедельник президент словацкой полиции Тибор Гашпар сообщил, что в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела 27-летнего Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По словам Гашпара, убийство произошло в период с четверга по воскресенье.В течение последних трех лет Куциак вел активное журналистское расследование финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков."По нашей информации, Куциак в последние месяцы занимался расследованием деятельности людей, близких к представителям итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в Словакии, в частности, отношений с ними нынешнего главного советника премьера Фицо Марии Трошковой", — написало издание.По данным газеты, группировка 'Ndrangheta занимает ведущее место в итальянских мафиозных структурах, в ее сферу интересов входит продажа оружия, изготовление фальшивых товаров и валюты, "крышевание" предпринимателей и другие виды незаконной деятельности. Европол относит группировку к числу самых богатых и сильных преступных организаций в мире.