Маша Кохно настраивает себя на позитив

Я тут подумала, что я раньше так много времени просто тратила на то, что себя жалела. Часто прибывала в депрессиях, а сейчас я знаю, что все идёт из головы, точнее все проблемы от мыслей, если ты себя правильно и позитивно настраиваешь на жизнь, на день, то и все начинает налаживаться! Нужно постоянно действовать, ходить и никогда не сидеть на месте! И самое главное мечтать и прям четко себе представлять, что ты хочешь, даже если всем это кажется бредом. Нет ничего невозможного, верьте и цените каждый день, и тех, кто вам дорог.