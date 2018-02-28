Я тут подумала, что я раньше так много времени просто тратила на то, что себя жалела. Часто прибывала в депрессиях, а сейчас я знаю, что все идёт из головы, точнее все проблемы от мыслей, если ты себя правильно и позитивно настраиваешь на жизнь, на день, то и все начинает налаживаться! Нужно постоянно действовать, ходить и никогда не сидеть на месте! И самое главное мечтать и прям четко себе представлять, что ты хочешь, даже если всем это кажется бредом. Нет ничего невозможного, верьте и цените каждый день, и тех, кто вам дорог.
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Новости » Шоу-бизнес » Маша Кохно настраивает себя на позитив
Маша Кохно настраивает себя на позитив
Добавлено: 28 фев 2018 в 14:56, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 фев 2018 в 14:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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