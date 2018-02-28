Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом приняли участие в форуме Royal Foundation

Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Поклонники британского королевского семейства, ликуйте! Этим днем Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе — пары приняли участие в форуме Royal Foundation.

Making a Difference Together ("Добьемся изменений совместными усилиями") — так звучала тема нынешней встречи, в рамках которой высокопоставленным гостям были представлены новые программы, запущенные фондом.

Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принцы, стоит отметить, уже давно являются патронами организации, а вот Меган Маркл примкнет к покровителям организации на официальном уровне после свадьбы с Гарри.

Принц Уильям