Минобороны России на официальном сайте запустило специальный интерактивный сервис для будущих офицеров

Интерактивный сервис призван помочь молодежи с выбором высшего учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации для получения высококлассной военной специальности и первого офицерского звания.

Сервис доступен по адресу vuz.mil.ru и представляет собой интерактивный список российских военных вузов со ссылками на их сайты, где любой желающий может найти исчерпывающую информацию о своей будущей профессии.

Также на сервисе представлен полный перечень специальностей, на которые проводится набор курсантов в высшие учебные заведения Минобороны России в 2018 году. К специальностям дано краткое описание и список вузов, в которых проводится обучение по каждой из них.

Учитывая постоянный интерес пользователей, в разделе размещен список вузов военного ведомства, в которые осуществляется прием девушек. Здесь же можно узнать и о специальностях, по которым они будут обучаться.

Для удобства посетителей раздела в главном меню представлена интерактивная карта военных вузов Минобороны России с обозначением населенных пунктов, где они расположены.