МОК восстановил членство России

Международный олимпийский комитет не нашел у российских спортсменов, выступавших на Играх в Пхенчхане, новых положительных проб на допинг. В связи с этим членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации автоматически восстановлено, сообщает источник RNS.

«ОКР восстановлен. По решению МОК, если не будет никаких нареканий после Олимпиады, в том числе новых нарушений антидопинговых правил, то ОКР восстанавливается автоматически», — сообщил собеседник агентства.

Эту информацию РБК подтвердил почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.



«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил он.

Членство ОКР было приостановлено в декабре 2017 года, после того как специальная комиссия международной организации подтвердила «систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой противодействия допингу в России посредством метода исчезающих положительных проб во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

Из-за этого российские спортсмены выступали на Играх в Южной Корее без национальной символики.