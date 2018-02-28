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«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже


Добавлено: 28 фев 2018 в 22:35, Категория: Украина
«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита.

Так, по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Теперь, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» относительно штрафов за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.



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Добавлено: 28 фев 2018 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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