«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита.

Так, по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Теперь, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» относительно штрафов за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.