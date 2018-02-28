Настя Рыбка и ее «тренер» попросили политическое убежище в США

Задержанный в Таиланде за проведение «секс-тренинга» Алекс Лесли (Александр Кириллов) написал письмо в американское консульство с просьбой о политическом убежище для него и еще нескольких россиян, включая Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич). Копия письма попала в редакцию RT.

В послании отмечается, что тайская полиция хочет экстрадировать россиян на родину. «Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — говорится в послании.

Ранее Настя Рыбка опубликовала видео в инстаграме, в котором обратилась к США с предложением предоставить информацию о связях Москвы с Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение.

В начале февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски, Насти Рыбки и вице-премьера России Сергея Приходько.

Вскоре после этого Дерипаска подал в суд на Рыбку за разглашение конфиденциальных данных. Суд его родного города Усть-Лабинск обязал заблокировать ссылки на расследование. Первое заседание по делу состоится 1 марта.