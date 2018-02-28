Не надо поучать Украину, – Кравчук резко ответил Польше

Нельзя, чтобы одна суверенная страна пыталась быть учителем для другой.Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя напряженные украинско-польские отношения."Нельзя учить Украину, что ей делать, кого считать героев, а кого – нет. Я родился в Украине, но тогда это была территория Польши. Моего отца и мать, которые работали на польских поселенцев, считали хамами и быдлом", – отметил он.По словам Леонида Кравчука, если Польша хочет иметь хорошие отношения с Украиной, то эти отношения должны быть равноправными – никаких "учителей" и "учеников".Мы радовались и считали Польшу лидером. Но Польша решила быть учителем. Польша не может решать нашу внутреннюю и внешнюю политику, – убежден политик.Напомним, президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в уничтожении в 1944 году польского села Гута Пеняцкая возле Львова, однако вместе с тем подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее надо "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".