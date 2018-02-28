Порошенко намерен закрепить в Конституции стремление в ЕС и НАТО стоит

Президент Украины Петр Поршенко рассматривает возможность закрепить в преамбуле Конституции стремление Украины в Евросоюз и НАТО.

Глава государства отмечает: «В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидирующими общество».

Он уточнил, что поправки к Конституции могли бы стать страховкой от неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперед, «когда поднимают головы антиевропейские политические силы, которые хотят реванша».

Порошенко подчеркнул: «Стремление к членству в Евросоюзе, членству в НАТО мы могли бы зафиксировать в преамбуле Конституции. Для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины».

Кроме того, он отметил, что последние голосования в Раде, в частности, по законопроектам нацбезопасности и обороны дают ему основания для сдержанного оптимизма.

Порошенко добавил: «Еще одним индикатором позитивного отношения Евроатлантического сообщества к Украине стали сверхважные решения со стороны наших партнеров из США, Канады, многих других стран, которые дают нам возможности получать современное, высокоэффективное оборонное оружие».