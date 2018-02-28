Путин призвал МВД пресекать «дестабилизирующие» акции

Органы внутренних дел должны пресекать деятельность групп, направленную «на раскол общества, на дестабилизацию ситуации». Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенной коллегии МВД, сообщает пресс-служба Кремля.

«Любые незаконные действия, направленные на раскол общества, на дестабилизацию ситуации, — это серьезная угроза, и ваша прямая обязанность — оперативно ее нейтрализовать», — сказал глава государства.

«Мы видим, — отметил Путин, — что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь».

Президент подчеркнул, что нужно пресекать как деятельность подобных групп, так и привлекать к ответственности их организаторов.

Путин напомнил полицейским, что в марте состоится «очень важное внутриполитическое мероприятие — выборы президента».

По его словам, «у каждого гражданина есть свое собственное мнение о том, что он должен делать в предвыборный период, как выражать свое собственное мнение». И «все предусмотренные законом способы выражения этого мнения должны быть гарантированы».

«Вместе с тем все, кто совершает любые акции, должны исходить из того, что действовать нужно исключительно в рамках закона. Это должны для себя иметь в виду и правоохранительные органы, и организаторы любых акций», — заявил Путин.