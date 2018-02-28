Российские велогонщики стали четвертыми в командном спринте на ЧМ

АПЕЛДОРН (Нидерланды), 28 фев - РИА Новости. Россияне Павел Якушевский, Александр Шарапов и Александр Дубченко заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке в Апелдорне (Нидерланды).

В заезде за бронзу россияне (43,584 секунды) проиграли французам (43,373) Франсуа Перви, Себастьену Вижье и Квентину Лафаргу.

Золото завоевали голландцы Нильс ван Тоэндердал, Харри Лаврейсен и Джеффри Хугланд (42,727). Второе место заняли британцы Джек Карлин, Райан Оуэнс и Джейсон Кенни (43,231).