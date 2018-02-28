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Саакашвили о речи Порошенко: «Нельзя так нагло врать»


Добавлено: 28 фев 2018 в 21:35, Категория: Украина
Саакашвили о речи Порошенко: «Нельзя так нагло врать»

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прокомментировал слова Петра Порошенко о том, что президент Украины предоставил ему все возможности для реализации.

Так, Саакашвили отметил: «Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так же, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он пригласил меня для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и иностранцами».

Кроме того, Саакашвили возмущен заявлением, что все действия по отношению к нему были законны: «Ну, нельзя так нагло врать».



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Добавлено: 28 фев 2018 в 21:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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