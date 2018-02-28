СМИ: Два сотрудника МЧС погибли в ходе тушения пожара на севере Москвы

При тушении пожара в жилом многоквартирном доме на севере российской столицы погибли два сотрудника МЧС.

Об этом в ночь на среду сообщает РИА Новости, со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Москвы.

«В ходе тушения пожара два сотрудника МЧС погибли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар, в ходе тушения которого погибли сотрудники МЧС, произошел в жилом доме на бульваре Матроса Железняка в трехкомнатной квартире. В настоящее время на месте трагедии работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.