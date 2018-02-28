Украинские СМИ узнали об офшорном бизнесе Порошенко в России (ВИДЕО)

Стали известны подробности об офшорных фирмах Порошенко и на чем зарабатывает президент Украины в России.

Неделю назад украинская телепрограмма «Грошi» анонсировала расследования о Липецком заводе по производству крахмала и еще одну российской фирме, которая занимается выращиванием зерновых — ООО «Лакигрей» — тайных активах украинского гаранта. В 2015 году компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации в Украине, фирмы также не были ликвидированы.

Журналисты программы обратились к «Укрпроминвест-Агро» с просьбой прокомментировать их связь с российскими фирмами. Связь эту они подтвердили. Андре Атанасиу — это директор оффшорной компании CHARTOMENA LIMITED, на которую перевели липецкий завод по производству крахмала Порошенко, говорится в сюжете программы.

В 2012 году компания начала сельхозбізнес в России. Бизнес вывели в офшоры в 2014 году. Эксперты подозревают, что такая продажа может быть вполне фиктивной. В Администрации президента все отвергают, подчеркивая, что Порошенко не занимается никаким бизнесом.