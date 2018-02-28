Украинский олимпиец объяснил объятия с российским спортсменом

Бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане россиянина Бурова украинский олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко обнял и завернул в украинский флаг в порыве сильных душевных эмоций и не видит в этом никакой политики.

Об этом Абраменко сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Николаеве 27 февраля.

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — сказал Абраменко.

На вопрос, не планирует ли поменять Украину на другое государство, ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Александр Абраменко, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2018, во время награждения обнялся и накрыл своим флагом россиянина Илью Бурова, который получил бронзу.

Это вызвало негативную реакцию в украинском сегменте соцсетей.