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» » Украинскую армию победили холода: сводка о военной ситуации в ДНР за 27—28 февраля (ВИДЕО)

Украинскую армию победили холода: сводка о военной ситуации в ДНР за 27—28 февраля (ВИДЕО)


Добавлено: 28 фев 2018 в 15:07, Категория: Новости на сегодня
Украинскую армию победили холода: сводка о военной ситуации в ДНР за 27—28 февраля (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки отмечено снижение огневой активности со стороны украинских оккупантов. Связано это, прежде всего, не с благими намерениями украинской стороной начать выполнять Минские договоренности. Причина проста. Боевую готовность одной из «сильнейших армий на континенте», как не раз заявлял Порошенко, подорвали наступившие холода.

На Донецком направлении по району населенного пункта Старомихайловка и Петровскому району г. Донецка противник применил гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском и Горловском направлениях отмечалось относительное затишье.

По имеющейся у нас информации, вчера командир 93-й отдельной механизированной бригады военный преступник Клочков планировал очередной обстрел города Докучаевска. Соответствующие распоряжение он отдал командиру гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона на применение артиллерии калибром 122 мм. Целями для огневого поражения по уже устоявшейся традиции Клочков назначил жилой массив Докучаевска.

Резкое ухудшение погодных условий помешало реализации преступных планов.

В самоходных артиллерийских установках и боевых машинах пехоты замерзло топливо, что не позволило выгнать их на огневые позиции. По факту невыполнения боевого приказа в бригаде уже проводится разбирательство.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В Марьинском, Красноармейском и Волновахском районах, оккупированных киевскими войсками, отмечена активизация сотрудников СБУ и Национальной полиции Украины. Патрули на блокпостах усиливаются сотрудниками спецслужб и спецподразделения «Корд».

Также проводятся адресные облавы и проверочные мероприятия граждан на улицах. Арестам подвергаются мирные жители при малейшем подозрении на «неблагонадежность» и отказе от выполнения приказов карателей.

По поступающей к нам информации от местных жителей, безосновательно задержано уже более 30 человек. Пока информации об их дальнейшей судьбе не поступало. Большая часть арестованных имеет прописку в населенных пунктах Донецкой Народной Республики, либо пересекали пункты пропуска для посещения родственников, проживающих в Республике.

Данные мероприятия организованы центральным аппаратом Службы безопасности Украины в преддверии приезда в зону «АТО» Петра Порошенко. Как мы уже ранее сообщали, этот визит президент Украины запланировал по настоятельной рекомендации американских кураторов, с целью проверки боеготовности соединений и воинских частей, выполняющих задачи в зоне «АТО», к ведению активных боевых действий.



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Добавлено: 28 фев 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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