В Чехии от гриппа за три недели умерли 50 человек

В ходе эпидемии гриппа в Чехии за последние три недели от осложнений болезни умерли 50 человек.

Так, за три недели в больницы с осложнениями попали почти 200 заболевших гриппом. По прогнозу Института здравоохранения Чехии, эпидемия гриппа в стране будет продолжаться еще несколько недель. Сообщается, что 43 умершим было за 60 лет, они страдали другими хроническими заболеваниями: диабетом, ожирением и проблемами с сердцем. Остальным же умершим — от 25 до 59 лет. В прошлом году во время эпидемии гриппа в Чехии умерли 114 человек.