В Днепре вице-мэра увольняют из-за языкового скандала

В Днепровской мэрии разгорелся «языковой» скандал, из-за которого городской голова Борис Филатов инициировал увольнение своей заместительницы Светланы Епифанцевой, раскритиковавшей показ фильмов в кинотеатрах города и Украины на государственном языке.

Отмечается, что, 25 февраля Епифанцева опубликовала пост на своей странице в соцсети, в котором рассказала о закрытии кинотеатров в Днепре из-за их неприбыльности, вызванной демонстрацией украиноязычных фильмов.

Сегодня утром Филатов предложил своей заместительнице уволиться из-за «высказываний относительно статуса государственного языка и нарушения этики государственного служащего».

Мэр Днепра отметил: «В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное негодование». При этом он добавил, что не намерен терпеть «лень, хамство, пьянство и глупости в соцсетях».

Сама чиновница сегодня пожаловалась, что утром не сумела попасть на рабочее место.

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