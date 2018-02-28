В НАК назвали нового подозреваемого в попытке совершить теракт 1 сентября

По делу о подготовке терактов в День знаний в 2017 году был задержан преступник по имени Сархат. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

По его словам, приехавший на заработки в Москву Сархат поначалу хотел убить прораба, но потом решил «убить детей после линейки 1 сентября».

О раскрытии террористов ФСБ сообщила 31 августа 2017 года. Тогда сообщалось, что теракт планировали совершить гражданин Узбекистана Муродбек Кодиров и гражданин Таджикистана Д. Т. Шарипов.

Планировалось, что Шарипов вначале нападет с топором на людей, а затем его сообщник совершит самоподрыв.