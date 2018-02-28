В Одессе нашли обезглавленное тело женщины

В квартире на Средней улице в Одессе было найдено обезглавленное тело женщины 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент был квалифицирован по п.6 ч.2. ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) УК Украины. Сотрудники полиции призвали свидетелей сообщить информацию правоохранителям.

По информации Думской, позже на углу 2-го Разумовского переулка была найдена голова убитой.

Ранее сообщалось, что суд оставил Геннадия Труханова на посту мэра Одессы.

Фото: пресс-служба полиции Одесской области