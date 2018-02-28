В сети появился проект, посвященный биографии лидера “Яблока”

В сети появился новый проект, посвященный биографии Григория Явлинского. В качестве основы для проекта были использованы десятки интервью и не меньшее количество документальных источников, позволивших не только проследить жизненную линию политика, но и узнать больше о решающих событиях в жизни России, сообщает Газета.ру.Главной целью проекта является раскрыть роль видного политического деятеля России в жизни страны. Биография Георгия Явлинского помогает понять, что было причиной, обусловившей принятие им тех или иных решений.Автором проекта является сооснователь креативного агентства bit'em up Валиахмед Попов. Как отметил Попов, создатели проекта постарались дать посетителям сайта возможность “прочитать удивительную историю политика, написанную искренним человеческим языком и сформировать о нем собственное мнение”.Биография, представленная в рамках нового проекта, описывает события такими, как они были в действительности. При этом, большая данных была опубликована впервые.Среди ранее неизвестных публике фактов - подробности о том, как Явлинский едва не погиб на шахте, как его преследовал КГБ, какую роль он сыграл в освобождении российских солдат из чеченского плена и заложников в Норд-Осте.На подготовку проекта у его создателей ушло полтора года.