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В список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 329 кандидатов


Добавлено: 28 фев 2018 в 03:07, Категория: В мире
В список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 329 кандидатов
На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов, сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета, отвечающего за присуждение и вручение награды.

В комитете уточняют, что на награду претендуют 217 общественных деятелей и 112 организаций. В прошлом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 были физическими лицами и 103 — общественными и международными организациями.

Согласно правилам Нобелевского фонда, имена тех, кто именно претендует на Нобелевскую премию мира этого года, в комитете не назовут, так как это является секретом в течение 50 лет.

После презентации числа кандидатов Нобелевский комитет продолжит работу над общим списком и сократит его. В результате, к осени могут оказаться от пяти до 20 претендентов. Но кому именно она достанется станет известно в октябре, когда Нобелевский комитет официально назовет в Осло имена обладателей или обладателя премии. Церемония вручения награды всегда проходит в декабре.

В 2017 году Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN.


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Добавлено: 28 фев 2018 в 03:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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