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» » В Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО)

В Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО)


Добавлено: 28 фев 2018 в 16:14, Категория: Новости на сегодня
В Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО)

В Волгограде спасатели МЧС, несколько «превысив полномочия», оказали неотложную помощь коту, надышавшемуся угарным газом при пожаре.

Как сообщает местное издание «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент произошел 26 февраля.

Пожарные вынесли животное из горевшей квартиры одного из многоквартирных домов по улице Кузнецова.

На глазах у толпы и плачущей хозяйки один из спасателей делал коту массаж грудной клетки, а другой подавал кислород из баллона. Спустя пару минут животное стало приходить в себя.

Когда кот стал самостоятельно дышать и замяукал, его передали благодарной хозяйке.



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Добавлено: 28 фев 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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