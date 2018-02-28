В Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО)

В Волгограде спасатели МЧС, несколько «превысив полномочия», оказали неотложную помощь коту, надышавшемуся угарным газом при пожаре.

Как сообщает местное издание «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент произошел 26 февраля.

Пожарные вынесли животное из горевшей квартиры одного из многоквартирных домов по улице Кузнецова.

На глазах у толпы и плачущей хозяйки один из спасателей делал коту массаж грудной клетки, а другой подавал кислород из баллона. Спустя пару минут животное стало приходить в себя.

Когда кот стал самостоятельно дышать и замяукал, его передали благодарной хозяйке.