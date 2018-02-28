Владимир Путин встретится с вернувшимися с Олимпиады-2018 спортсменами

Российский президент Владимир Путин встретиться в среду со спортсменами из России, выступившими на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Атлеты вернулись в Россию 26 февраля. Спортсменам удалось завоевать шесть серебряных, две золотые и девять бронзовых наград. По итогам медального зачета, выступавшая под олимпийским флагом команда спортсменов из России заняла 13 место.

Ранее о подготовке встречи Путина с вернувшимися из Пхенчхана атлетами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил подготовку мероприятия, отметив необходимость согласовать графики.