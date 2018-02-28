Завтра в Киеве состоится марш «Стальные яйца украинской политики»

Завтра в Киеве пройдет второй марш секс-работников — «Стальные яйца украинской политики».

Организаторы марша: БО «Всеукраинская Лига «Легалайф», МБФ «Альянс общественного здоровья» сообщили, что накануне Международного дня прав секс-работников участники марша пройдут мирным шествием правительственным кварталом, чтобы заявить о своих правах и выступить за отмену ст. 181–1 КУоАП и декриминализации проституции.

Организаторы отметили: «К участию в Марше, кроме непосредственно секс-работников, приглашены представители правозащитных и других общественных организаций, а также все желающие, которые готовы продемонстрировать власти единство в борьбе за свои права».

По информации организаторов, в Украине насчитывается более 80 тысяч секс-работников.