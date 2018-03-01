7-летняя звезда инстаграма стилизовала съемку для Elle

Автор: Ксения Головунина

Почти полмиллиона подписчиков в инстаграме знают ее под псевдонимом Коко. За два года существования профиля @coco_pinkprincess ее популярность только растет, и Коко уже пророчат славу одной из самых известных звезд стритстайла, при этом… ей всего семь лет.

Пока общественность спорит, восхищаться ли стилем маленького инфлюенсера или беспокоиться о том, какое влияние может оказать ранняя слава на еще неокрепшую психику ребенка, Коко знакомится с влиятельными людьми fashion-индустрии и сотрудничает с крупнейшими изданиями. Недавно американский Elle пригласил ее стилизовать съемку аксессуаров. Фотосессия с участием Коко появится в мартовском номере журнала, и мы уверены, что это далеко не последний раз, когда мы видим малышку на страницах модного глянца.

История Коко началась, когда ее мама, Мисато, начала постить фотографии дочери в своем личном аккаунте. Многие были очарованы маленькой девочкой, которая платьям с диснеевскими принцессами и мультяшными персонажами предпочитает очки от Gucci, сумки от Chanel и винтажную одежду и позирует как настоящая модель. После многочисленных просьб Мисато создала персональный аккаунт Коко, но сейчас юная модница полностью ведет его сама: подбирает фотографии и накладывает подходящие фильтры.

Столь нестандартный подход к выбору одежды Коко можно объяснить тем, что практически всю свою жизнь девочка провела в атмосфере моды. Когда ей не было еще и года, родители переехали из Фукусимы в Токио и обосновались в самом стильном квартале и излюбленном месте стритстайл-фотографов Харадзюку. Здесь же они открыли бутик винтажной одежды Funktique. Мисато вспоминает, что интерес к моде и необычному сочетанию вещей ее дочь начала проявлять еще в три года, и родители это всячески поощряют.