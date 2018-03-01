Алисия Викандер рассказала о темной стороне Голливуда

Алисия Викандер

29-летняя Алисия Викандер, исполнившая роль Лары Крофт в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт" (Tomb Raider), стала героиней апрельского номера журнала Elle. В интервью изданию она рассказала, с какими неприятностями ей пришлось столкнуться в Голливуде, у которого, по ее словам, есть "темная сторона":

Мне очень повезло, что я не столкнулась с сексуальными домогательствами на съемочной площадке. Но я бывала в ситуациях, когда люди, у которых была власть, заставляли меня чувствовать себя глупой и слишком юной, а я не могла им ничего возразить,

— вспомнила актриса.

Алисия Викандер

Сейчас я могу открыто говорить о том, что неправильно, и при этом не бояться потерять работу. Именно этот страх является главной причиной того, что ты стараешься избежать трудностей. Человек, на мой взгляд, становится привлекательным тогда, когда он осмеливается публично выражать свое несогласие и не боится показать свой характер,

— рассказала Викандер.

Алисия Викандер

Поведала звезда и о своей семейной жизни с 40-летним актером Майклом Фассбендером (а это для пары это большая редкость, так как супруги предпочитают ее не афишировать). Как оказалось, их объединила любовь к танцам. Впервые Алисия встретилась со своим будущим мужем на вечеринке, посвященной международному кинофестивалю в Торонто, а затем и на мероприятии после церемонии вручения премий BAFTA.

В первые две наши встречи мы совсем не общались, мы только танцевали,

— говорит Викандер.

Напомним, что свадьба пары состоялась прошлым летом — супруги тайно поженились на Ибице, а мы до сих пор, к сожалению, так и не увидели их свадебных фотографий. Как ранее объясняла свою скрытность актриса, для их семьи есть некоторые вещи, которые они предпочитают держать в секрете и не делиться ими с окружающими.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер