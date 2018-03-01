Белоруссия пообещала ответить на запрет поставок молока в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпримет ответные меры в отношении России после введения запрета на ввоз белорусского молока, сообщает RNS.

Напомним, Россельхознадзор с 6 марта введет ограничение на ввоз в Россию молока и молочных продуктов из Белоруссии.

Лукашенко заявил: «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко».

Белорусский лидер отметил: «Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос».