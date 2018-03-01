Беспилотники ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 77 танков и 2 ЗРК наемников РФ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса 2 зенитно-ракетных комплекса и 77 танков в тех местах, где размещение вооружения запрещено Минскими соглашениями.Наблюдатели отмечают, что в нарушение определенных координат отвода вооружения в районах, которые не контролируются правительством Украины, на основе данных воздушного наблюдения 21 февраля было обнаружено размещение двух зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" 9К35 "Стрела-10" в Кальмиусском (бывшее Комсомольское, в 42 км к юго-востоку от Донецка).Также беспилотный летательный мини-аппарат СММ 26 февраля заметил танк (тип не определен) недалеко от поселка Бойковское (бывшее Тельманово, в 67 км к юго-востоку от Донецка).Кроме того, наблюдатели 25 февраля на основе данных воздушного наблюдения за определенными линиями отвода и за пределами определенных мест хранения вооружения на неподконтрольной правительству Украины территории выявили наличие 49 танков (тип не установлен) на расстоянии около 4 км к юго-востоку от Тернового (в 57 км к востоку от Донецка) и 27 танков (тип не установлен) на расстоянии около 2 км северо-восточнее Круглика (в 31 км к юго-востоку от Луганска).Также СММ наблюдала за боевыми бронированными машинами в зоне безопасности. В частности, на неподконтрольной правительству Украины территории были замечены две боевые машины пехоты БМП-2 недалеко от Веселой Горы (в 16 км к северу от Луганска) и еще одна БМП-1 вблизи села Заиченко (в 26 км к северо-востоку от Мариуполя).