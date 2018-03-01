Более 30 чиновников Белого дома потеряли доступ к секретным данным

Более 30 членов администрации Белого дома не смогли получить доступ к совершенно секретной информации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, чиновники получили уведомления об ограничении доступа к данным. При этом отмечается, что они не собираются уходить с должностей.

Сообщается, что из разрешения распределят между остальными членами администрации президента США Дональда Трампа. Подчеркивается, что для них доступ нес временный характер. В соответствии с принятыми правилами накануне, разрешения не предполагают доступа к данным самой высшей категории секретности.