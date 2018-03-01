«Большая, но промежуточная победа»: как в России отреагировали на восстановление членства ОКР в МОК

В России новость о восстановлении Олимпийского комитета России в МОК восприняли с оптимизмом. В Госдуме этот шаг назвали «большой, но промежуточной победой» и отметили, что предстоит ещё немало работы на пути полной реабилитации российского спорта. Президент Владимир Путин призвал сделать выводы из ситуации с ОКР, а спортсмены заявили, что возврат флага был для них одной из важнейших задач.

«Это важно и с политической точки зрения, и со спортивной»

После того как МОК отказался восстановить ОКР в день закрытия Олимпийских игр, многие болельщики всерьёз начали переживать за дальнейшую судьбу российского спорта. Ведь не было никаких гарантий, что организация на ходу неожиданно не придумает новых критериев для восстановления.

Однако глава комитета Томас Бах изначально обещал, что ОКР вернёт себе свой статус, если все оставшиеся допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады дадут отрицательный результат. К счастью, запрещённых препаратов в анализах отечественных атлетов не нашли, и МОК сдержал своё обещание.

В Госдуме на произошедшее отреагировали стремительно и назвали решение МОК в целом справедливым.

«Это важно и с политической точки зрения, и со спортивной. Когда на Олимпийских играх выступают лидеры, звёзды в отдельных видах спорта, Олимпиада смотрится совсем по-другому. Справедливость восторжествовала. К счастью, CAS и МОК разобрались, сегодня признали чистоту наших спортсменов. Я очень рад, что принято правильное и справедливое, а не ангажированное политическое решение. В целом я очень счастлив», — отметил в беседе с RT заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев.

Дмитрий Свищёв, ещё один депутат, входящий в состав этого комитета, назвал восстановление ОКР в МОК первым шагом на пути реабилитации российского спорта.

«Хочу поздравить всех наших олимпийцев, всех сотрудников Олимпийского комитета России! Огромная работа проведена, ребята работали день и ночь. Несмотря на все провокации, на все сложности, всё-таки им это удалось! Это большая, но промежуточная победа. Следующий важный шаг — восстановить в полном объёме наше антидопинговое агентство, а следующий этап — восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Все вопросы решаемы в переговорном процессе», — заключил Свищёв.

А вот ещё один депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, высказался куда осторожнее коллег.

«Как промежуточный результат, это очень здорово. Но у нас впереди большие и малые бойкоты международных соревнований в России.

И всё это — пазлы грязной политики независимо от того, восстановлены права ОКР или нет. Так называемое отстранение произошло прямо перед Олимпиадой по принципу „хочу — не хочу“.

В этой ситуации мы ничего изменить не могли, потому что влияния на МОК не имеем, как и на WADA», — сказал он.

По словам Валуева, рано утверждать, что «завтра МОК не отыграет что-то назад или не придумает новое».

«На Олимпиаду мы поехали в минимальном составе, под нейтральным флагом. Но всё равно завоевали медали и доказали всем, насколько мы сильны. А вот нам не смогли доказать ни правильность решения суда, ни обоснованность отстранений спортсменов. Мы не можем предполагать, на что завтра подтолкнут МОК и какие политические решения примут его чиновники», — добавил депутат.

«Надеюсь, на этом проблемы закончатся»

Символично, что президент России Владимир Путин в эти минуты как раз вручал государственные награды отечественным спортсменам, которым удалось завоевать медали на Олимпиаде. Разумеется, он не мог обойти вниманием тему восстановления ОКР.

«Эту страницу истории надо перевернуть. Но сделать из произошедшего правильные выводы. Надеюсь, международные организации поймут, что спорт необходимо держать как можно дальше от проблем в вышестоящих инстанциях. Я много раз об этом говорил. Но сейчас это не важно.

Важны спортсмены, которые, несмотря на все сложности, могут собраться, сосредоточиться на работе. Всё получилось. Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Спасибо вам за отношение к стране и вашему делу», — сказал Путин.

Прямо в Кремле узнали эту радостную новость и сами спортсмены. Все они теперь могут вздохнуть с облегчением и не беспокоиться за коллег из летних видов, которых через два года ждёт Олимпиада в Токио. Порадовался за атлетов и экс-вратарь сборной СССР, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Это наша общая победа! Мы очень рады, что так получилось. Это заслуга всей команды — не только хоккеистов, но и лыжников, фигуристов. Мы не нарушили никаких правил, кроме того, что после финала спели гимн. Очень переживали ребята за это, боялись, но никто не отнимет это право! Ребята завоевали медали и сами исполнили гимн. Надеюсь, на этом проблемы закончатся. Да, нас продолжат тщательно проверять на допинг. Просто нам ещё не доверяют. Но мы не против, полностью поддерживаем борьбу за чистый спорт», — сказал Третьяк в эксклюзивном интервью RT.

Вторили ему и игроки российской сборной, завоевавшие в Пхёнчхане золотые медали.

«Это очень хорошо для страны, что нам вернули флаг, восстановили ОКР в правах. Прекрасная новость для будущего нашего спорта», — сказал Андронов в беседе с журналистами.

А вице-капитан национальной команды Илья Ковальчук, выступая перед Путиным, подчеркнул, что одной из главных задач российских спортсменов в Пхёнчхане было «вернуть флаг».

«Именно вы благословили нас. Главной нашей задачей, помимо медалей, было возвращение нашего флага. Пару часов назад нам его вернули! И это крайне важно не только для нас, но и для всех остальных спортсменов, которые защищают цвета страны в других видах спорта», — заявил Ковальчук.

Не остались в стороне и представители других видов спорта. Шорт-трекист Семён Елистратов, ставший бронзовым призёром Игр, признался, что ситуация с восстановлением ОКР сильно давила на спортсменов.

«Ситуация была непростая, но мы справились, мы смогли, не сдались и доказали, что нас не сломить. Когда узнал, что ОКР восстановили в правах, просто выдохнул. Вся эта ситуация очень тяжёлая, и она сказывается на нас, на спортсменах, тоже», — отметил шорт-трекист.

Лыжник Денис Спицов, завоевавший на Олимпиаде сразу три медали, выразил надежду, что россияне смогут поехать на летние Игры под своим флагом.

«Очень рад, что ОКР восстановили в правах, это прекрасно! Надеюсь, теперь ребята поедут на летнюю Олимпиаду с флагом и гимном», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом RT.

Ксения Рахновская, Борислав Головин