ЦИК не нашел агитации в послании Путина Федсобранию

Глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не содержало нарушений законодательства о выборах, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 1 марта действующий президент и кандидат на президентских выборах 2018 года Владимир Путин выступил в выставочном зале Манежа с посланием к Федсобранию. Ранее партия «Яблоко» призвала главу государства откорректировать текст послания, ограничившись подведением итогов по исполнению поручений из прежних посланий — все остальное в партии сочли злоупотреблением служебным положением во время предвыборной кампании.

Однако Памфилова, комментируя послание Владимира Путина, заявила, что оно «не противоречит закону, это все в рамках закона». Глава ЦИК подчеркнула, что агитации в выступлении главы государства «не услышала».

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, заявил: «Я не думаю, что это агитация, это анализ работы президента».