«Донбасс не трогать»: Москва подала Киеву чёткий сигнал

Россия призывает к строгому соблюдению «весеннего перемирия» введённого в Донбассе по решению контактной группы, заявил заместитель представителя РФ в ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Напомним, сегодня было принято решение о введении перемирия в Донбассе с 5 марта, о чём сообщил постпред России в ОБСЕ Борис Грызлов. По его словам, необходимость в дополнительном перемирии возникла в связи участившимися нарушениями режима тишины в феврале этого года.

В заключение своего выступления на заседании ОБСЕ, Дмитрий Балакин заявил, что Москва предостерегает Киев от каких-либо шагов, по подрыву деятельности контактной группы.