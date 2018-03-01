Ефимова объявила провокацией сообщения о своем аресте в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США, появившиеся накануне в СМИ. Об этом сообщает RT.

«У меня все хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — сказала Ефимова.

Ранее ряд СМИ написали, что российская пловчиха Юлия Ефимова попала в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее эту информацию подтвердили в полиции Лос-Анджелеса. Там сообщили, что россиянка Юлия Ефимова, полностью подходящая под описание спортсменки, была задержана 30 декабря 2017 года за легкий проступок.

В настоящее время Ефимова находится на сборах в США со своим тренером.