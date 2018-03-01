Эксперт рассказал, почему Грудинин сбежал от вопросов на дебатах

Покинув студию Первого канала, в которой осуществлялись дебаты кандидатов в президенты Российской Федерации, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин всего лишь продемонстрировал свою политическую слабость — уверены эксперты, объясняющие ситуацию.Это, как пишет информационный ресурс politexpert.net, далеко не первый случай, когда кандидат от КПРФ предпочитает просто уйти, не отвечая на заданные ему вопросы."Дебаты на самом деле были похожи на цирковое шоу, но это не повод отказываться от них. Грудинин воспользовался неадекватным поведением принявшегося сыпать оскорблениями Владимира Жириновского, и ушел от вопросов, продемонстрировав свою типичную линию поведения", — говорит Александр Батов, секретарь ЦК партии "Российский объединенный трудовой фронт".Позиция Грудинина, как добавил Батов, весьма неуверенная — он не может ответить даже на элементарные вопросы, а когда начинает говорить о чем-то, то выглядит как какой-то студент на экзамене. Это, само-собой, не к лицу кандидату в президенты.Комментируя предвыборную программу Грудинина, специалисты говорят, что она представляет собой сборник популистских лозунгов, читать которые в двадцать первом веке просто смешно.