Эвелина Бледанс раскрыла общественности новую любовь

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс представила публике нового возлюбленного. Им оказался московский бизнесмен Сергей Демчев.

Бледанс и Демчев вместе пара появились на светском мероприятии. «Сегодня самое время сказать: да, он мой!» – приводит слова Эвелины портал «7 дней».

По словам ведущей, бизнесмен сумел найти подход к ее «особенному» сыну Семену. Мужчина отметил, что быстро привык к доброму и воспитанному мальчику. Семен слушается нового возлюбленного своей мамы, а когда капризничает, с ним не приходится быть строгим.

Сергей Демчев является генеральным директором столичной галереи «МАРС», у него есть два сына и дочь от предыдущих отношений.

Напомним, Эвелина Бледанс долго скрывала развод с продюсером и режиссером с Александром Семиным. Она поддерживала иллюзию счастливых отношений, публикуя в соцсетях снимки с супругом и сыном.