Exxon Mobil вышла из совместных проектов с Россией из-за санкций США

Американская нефтяная компания Exxon Mobil отказалась от совместных проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

Как отмечается, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и «Роснефть» создали ряд структур для проведения научно-исследовательских и геологоразведочных работ. В 2014 году ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении энергетического сектора, а в 2017 США кодифицировали и расширили санкции.

Отмечается, что в компании продолжают соблюдать все действующие законы. Подчеркивается, что в конце 2017 корпорация решила покинуть совместные предприятия. Ожидается, что официально вывод начнется в текущем году.

Exxon Mobil работала или планировала работать на шельфе в Чукотском и Карском морях, а также в море Лаптевых и в Черном море. Также американская компания была оператором проекта «Сахалин-1».