Главу НАК «Нафтогаз» оштрафовали на 8,3 миллиарда гривен

Энергетическая таможня ГФС уведомила главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.

Коболев сообщил: «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн».

При этом он добавил, что должен уплатить 8,3 млрд грн «не позднее пятнадцати дней».

В основании штрафов указано — «не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов».

Коболев подчеркнул: «Реальная причина — отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром».

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