Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения

Сегодня днем под обстрел попала северо-восточная часть оккупированной Горловки, в результате чего ранена мирная жительница.

«И.о. главы администрации города» Иван Приходько сообщил: «В 13:00 в поселке Байрак по улице Дунаевского в результате обстрела была ранена женщина 1949 года рождения. Также повреждено здание школы № 28 и местного дома культуры».

Также, он добавил, что в этом же поселке по улице Северодонецкая зафиксированы многочисленные повреждения в частном секторе: «Мы сразу же направили в поселок автомобили со стеклом, чтобы окна зданий и домов можно было починить в кратчайшие сроки».