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ГУР МОУ: Российское командование повышает уровень подготовки боевиков


Добавлено: 01 мар 2018 в 15:28, Категория: Украина
ГУР МОУ: Российское командование повышает уровень подготовки боевиков

Украинская разведка сообщает, что командование Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) проводит плановые мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава, в том числе соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск.

В ГУР МОУ добавили: «Установлено, что в конце февраля с.г. на территории России организовано проведение курсов повышения квалификации для офицеров из числа руководящего состава т.н. 1 и 2 АК и подчиненных соединений и частей, в частности: офицеров штаба, руководителей служб обеспечения и специалистов связи. Общая численность сводных групп офицеров, запланированных на обучение, составляет около 200 человек».



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Добавлено: 01 мар 2018 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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