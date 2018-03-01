Королевские пингвины на грани вымирания

Глобальное потепление дестабилизирует хрупкие экосистемы планеты, сообщает Ibtimes.Под угрозой существования оказалась популяция королевских пингвинов, численность которых на сегодняшний день составляет около 3,2 миллионов.Однако к концу века популяция может сократиться на 70%, если птицы не смогут найти новые острова для обитания.Королевские пингвины, рассеянные по всем южным антарктическим островам, в поисках пищи — криля, кальмаров, тунца — заплывают за 500 км в океан. Однако меняющийся климат сдвигает пищевой пояс, заставляя пингвинов плыть за едой гораздо дальше. К 2100-му он сдвинется настолько, что пингвинам придется либо переселиться, либо голодать.«То, что происходит с популяцией пингвинов — только верхушка айсберга, подводная часть которого затрагивает все экосистемы планеты», — говорит эколог из Франции Селин Ле-Бохек.Самая большая популяция королевских пингвинов населяет острова Крозе — архипелаг между Мадагаскаром и Антарктидой. Птицы кормятся в области «арктического полярного фронта», где холодные воды Южного океана встречаются с теплым умеренным поясом.Однако этот «фронт» медленно смещается на юг, поскольку океаны становятся теплее. Теперь пингвины вынуждены проплывать 700 км вместо привычных 500 км. Это означает, что взрослые птицы тратят больше энергии и меньше приносят еды птенцам, ожидающим их дома.