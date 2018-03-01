Красильников/Лямин победили австрийцев на этапе Мирового тура по бич-волею в США

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили австрийцев Мартина Эрмакора и Морица Приштауца в матче групповой стадии на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в американском городе Форт-Лодердейл.

Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2-1 (21:14, 17:21, 15:12) в пользу россиян.

В следующем матче Красильников/Лямин в четверг сыграют с испанским дуэтом Пабло Эррера/Адриан Гавира.

Россияне Максим Сиволап и Артем Ярзуткин в матче группы F проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену – 0-2 (14:21, 14:21).

В матче группы G российский дуэт Олег Стояновский/Игорь Величко победил бразильцев Гуто и Витора Фелипе – 2-0 (21:17, 21:17).