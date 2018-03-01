Мацейчук заявил, что покинет Россию

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что в любом случае покинет Россию, независимо от решения суда по его депортации. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Депортируют или нет – принял решение, что все равно уезжаю в Евросоюз. Хватит деградировать, надо заняться тем, что дает мне кайф и прогресс. Надеюсь, придет такой день, когда все дружно посидим, выпьем, покурим кальян и скажем себе пару теплых слов», – сказал он, поблагодарив за всё поляков, украинцев, русских, армян и «даже проклятых бездуховных америкосов».

Напомним, 27 февраля Мытищинский суд Московской области отпустил Томаша Мацейчука.

Фото: E-news.su