Михаил Щапов: в Послании зафиксирована необходимость цифровизации всех сфер жизни

В Послании Федеральному Собранию была зафиксирована необходимость цифровизации всех сфер жизни России, заявил журналистам член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Видно понимание, что цифровизация энергетики, ЖКХ, здравоохранения, образования, других важных отраслей позволит значительно ускорить наше экономическое развитие», — сказал депутат. Читайте по теме

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж

По мнению Щапова, в России необходима серьёзная и масштабная работа по созданию правовой базы для развития цифровой экономики. «Правительство уже обещает внести более 50 законопроектов в этой теме только в этом году. Будем внимательно их рассматривать и обсуждать. Мы видим целый ряд проблем в этой сфере, от решения которых во многом будет зависеть будущее нашей экономики», — подчеркнул Щапов.

В числе приоритетных направлений он назвал трансформацию рынка труда и модернизацию системы переобучения и поддержки россиян с учётом будущих вызовов, связанных с цифровизацией экономики.

Яндекс.Дзенв Telegram

Законы, вступающие в силу в марте

В Пентагоне рассказали о способах борьбы против России и Китая

Зачем канцлер Курц приехал в Москву