Минфин внес в законопроект о цифровых активах создание криптобиржи

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что его ведомство внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах», сообщает RNS.

Представитель Минфина пояснил: «Мы предложили создать такую площадку, можно называть ее биржей, на которой можно было бы намайненные активы превратить в фиатную валюту, соответственно, задекларировать этот доход, платить с него налоги. Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами. Примерно такая конструкция сейчас положена в проект закона».

Моисеев отметил при этом, что вопрос создания криптобиржи — «предмет разногласий».

Напомним, Банк России выступает против легализации большей части операций с криптовалютами.