Мутко подал апелляцию на пожизненное отстранение от Олимпиад

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, бывший министр спорта России, заявил, что подал апелляцию на свое пожизненное отстранение от международного олимпийского движения, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, когда будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении от Олимпийских игр, Мутко ответил: «Она подана уже».

Напомним, отстранение Мутко стало следствием обвинений в адрес России в реализации масштабной государственной допинг-программы в тот период, когда Мутко руководил Министерством спорта.