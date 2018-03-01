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«Нафтогаз» из-за срыва поставок потребует от «Газпрома» компенсацию


Добавлено: 01 мар 2018 в 13:28, Категория: Украина
«Нафтогаз» из-за срыва поставок потребует от «Газпрома» компенсацию

НАК «Нафтогаз Украины» потребует от российского «Газпрома» компенсацию за срыв поставок.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что удивлен позицией «Газпрома»: «Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ „Газпрома“ от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража». Он добавил, что Украина должна закупать газ напрямую у РФ по решению арбитража. Соответственно, не поставляя предоплаченный газ, «Газпром» препятствует закупке минимальных контрактных объемов.

Коболев подчеркнул: «За четыре года закупки газа у европейских поставщиков у нас не было ни одной ситуации, когда нам приходилось бы переживать за то, получим ли мы газ, за который мы заплатили. Сегодняшнее заявление «Газпрома» — очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счет строительства «Северного потока-2».



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Добавлено: 01 мар 2018 в 13:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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