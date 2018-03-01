Независимый расчет налоговой нагрузки: как и зачем

Одним из критериев успешного процветания и грамотного построения деятельности организации, производства или бизнеса является налоговая нагрузка. Этот показатель объективно показывает отношение общего числа уплаченных налоговых средств, сборов к получаемой прибыли на конкретный промежуток времени. Общепринятым периодом считается один календарный год.

Благодаря этому показателю можно четко определить состояние налоговых расходов на данный момент. Более того, на основе рассчитываемых данных также можно делать выводы и прогнозы по расходам и тенденциям производства на перспективу. Так, расчет налоговой нагрузки может существенно облегчить мониторинг оборота денежных средств и обязанностей по выплатам на предприятии.

Составляется этот показатель исходя из норм установленного налогового законодательства, а также выбранной учредителем или предпринимателем системы налогообложения. Также играет роль особенный параметр расчета – налоговая ставка. Чем выше этот критерий, тем более ответственно и внимательно следует подходить к вопросу ведения полной налоговой бухгалтерии и учета налогового бремени руководителям. Это существенно снизит любые штрафы, санкции, связанные с ведением деятельности на предприятии и уплаты налогов по ней.

В этой связи все популярнее становится независимый расчет налогового бремени особенно крупных предприятий. Компания Ордер энд Просперити, обеспечивающая услуги бухгалтерского учета и юридической поддержки бизнеса, предлагает уникальные услуги по полному расчету налоговой нагрузки коммерческой организации. Это простой, доступный, а главное, надежный шанс избавить себя от лишней рутины и заниматься любимым делом.